Станислав Садальский показал, как он с Ильёй Резником празднует в Крыму освобождение Ялты

Станислав Садальский рассказал о торжестве в Ялте в честь 80-летия освобождения города.
Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото из тира в Ялте. На снимке за оружием запечатлён поэт-песенник Илья Резник и его супруга.
"До освобождения Севастополя и всего Крыма остаётся менее 3-х недель. 9 мая освободили легендарный Севастополь", — объяснил заслуженный артист РСФСР.
Актёр рассказал, что они в Крыму обдумывают план обороны.
"Ира Резник сказала, что если на нас нападут, мы будем защищаться", — отметил Садальский.
Ранее Садальский и Резник поздравили Аллу Пугачёву с юбилеем.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.