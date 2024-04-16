Станислав Садальский показал, как он с Ильёй Резником празднует в Крыму освобождение Ялты

Садальский с Резником в Ялте празднуют освобождение города

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Станислав Садальский рассказал о торжестве в Ялте в честь 80-летия освобождения города.

Фото: @StasSadalskiy by Телегам-канал Станислава Садальского is licensed under public domain

Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото из тира в Ялте. На снимке за оружием запечатлён поэт-песенник Илья Резник и его супруга.

"До освобождения Севастополя и всего Крыма остаётся менее 3-х недель. 9 мая освободили легендарный Севастополь", — объяснил заслуженный артист РСФСР.

Актёр рассказал, что они в Крыму обдумывают план обороны.

"Ира Резник сказала, что если на нас нападут, мы будем защищаться", — отметил Садальский.

Ранее Садальский и Резник поздравили Аллу Пугачёву с юбилеем.