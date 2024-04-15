Садальский и Резник обратились с Алле Пугачёвой в честь её юбилея: "Мы с тобою не вместе"

Актёр Станислав Садальский и поэт-песенник Илья Резник записали видеобращение к Алле Пугачёвой, которая празднует юбилей.
15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 75 лет.
В честь юбилея Примадонны Станислав Садальский и Илья Резник поздравили народную артистку СССР в стихах.
"Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить. Нас не будет, но песни останутся жить", — прочитал трогательный стих Резник.
Садальский отправил Пугачёвой привет в виде сложенных сердечком ладошек.
Также повысился гонорар сына шансонье.