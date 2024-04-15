Садальский и Резник обратились с Алле Пугачёвой в честь её юбилея: "Мы с тобою не вместе"

Стас Садальский и Илья Резник первыми поздравили Пугачёву с днём рождения

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский и поэт-песенник Илья Резник записали видеобращение к Алле Пугачёвой, которая празднует юбилей.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

15 апреля Алле Пугачёвой исполняется 75 лет.

В честь юбилея Примадонны Станислав Садальский и Илья Резник поздравили народную артистку СССР в стихах.

"Мы с тобою не вместе, две судьбы не сложить. Нас не будет, но песни останутся жить", — прочитал трогательный стих Резник.

Садальский отправил Пугачёвой привет в виде сложенных сердечком ладошек.