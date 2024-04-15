Галкин* показал стильную и моложавую Пугачёву и обратился к жене в честь её юбилея

Максим Галкин* поделился снимком Аллы Пугачёвой в юбилейный день рождения Примадонны.
Галкин* разместил в Инстаграм** фото Аллы Пугачёвой. На снимке народная артистка СССР одета в стильный головной убор с козырьком. Кепка перекликается с пиджаком мятного цвета певицы. Артистка выглядит свежо и моложаво.
"Любимая, с твоим днём!" — написал под фото шоумен.
Галкин сопроводил снимок песней Примадонны "Песня про меня", в которой певица поёт о том, что про неё распускают слухи зря.
Ранее актёр Станислав Садальский и поэт-песенник Илья Резник первыми поздравили артистку с юбилеем.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Также повысился гонорар сына шансонье.