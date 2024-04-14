Мама Тимати возмутила поклонников роликом, в котором внучка питается вместе с щенком

Мама Тимати опубликовала видео с внучкой, лижущей мороженое с щенком

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова в своем блоге показала редкие кадры с прогулки с внучкой Алисой, которая взяла с собой нового питомца по имени Тим.

Фото: youtube.com by канал NIKITA EFREMOV is licensed under public domain

Алиса стала есть мороженое на улице, а ее четвероногий друг запрыгнул к ней на колени и стал лизать угощение вместе с ней.

"Вчера была весна!" — написала Симона.

Поклонники сочли, что провокационное видео не зря появилось в Сети — скорее всего, мать известного музыканта надеялась на бурные обсуждения.

Алиса недавно стала обладательницей собаки породы мальтипу — известно, что у возлюбленной Тимати модели Валентины Ивановой есть такой же четвероногий питомец по кличке Киви.

Ранее звезда "Дома-2" Надежда Ермакова опубликовала фото с фингалом.