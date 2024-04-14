Мама Тимати возмутила поклонников роликом, в котором внучка питается вместе с щенком

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова в своем блоге показала редкие кадры с прогулки с внучкой Алисой, которая взяла с собой нового питомца по имени Тим.
Алиса стала есть мороженое на улице, а ее четвероногий друг запрыгнул к ней на колени и стал лизать угощение вместе с ней.
"Вчера была весна!" — написала Симона.
Поклонники сочли, что провокационное видео не зря появилось в Сети — скорее всего, мать известного музыканта надеялась на бурные обсуждения.
Алиса недавно стала обладательницей собаки породы мальтипу — известно, что у возлюбленной Тимати модели Валентины Ивановой есть такой же четвероногий питомец по кличке Киви.
Ранее звезда "Дома-2" Надежда Ермакова опубликовала фото с фингалом.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.