Звезда "Дома-2" получила по лицу от соседки во время драки из-за собаки

Участница известного телепроекта "Дом-2" Надежда Ермакова опубликовала в своем блоге фото с фингалом и рассказала, что подралась с соседкой из-за своей собаки по кличке Жулик.
Она поделилась скрином переписки с мужем Даниэлем Чистяковым, где призналась, что между ней и соседкой произошла перепалка. Однако мужчина посчитал, что это какой-то розыгрыш, а Ермакова скорее всего что-то колола.
"Такое в моей жизни в первый раз", — написала женщина.
Ермакова не стала раскрывать подробностей случившегося.
Ранее Рузиль Минекаев призвал не подражать героям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.