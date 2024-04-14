Звезда "Дома-2" получила по лицу от соседки во время драки из-за собаки

Звезда "Дома-2" Ермакова подралась с соседкой из-за собаки

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница известного телепроекта "Дом-2" Надежда Ермакова опубликовала в своем блоге фото с фингалом и рассказала, что подралась с соседкой из-за своей собаки по кличке Жулик.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Надежды Ермаковой в Инстаграм is licensed under public domain

Она поделилась скрином переписки с мужем Даниэлем Чистяковым, где призналась, что между ней и соседкой произошла перепалка. Однако мужчина посчитал, что это какой-то розыгрыш, а Ермакова скорее всего что-то колола.

"Такое в моей жизни в первый раз", — написала женщина.

Ермакова не стала раскрывать подробностей случившегося.

Ранее Рузиль Минекаев призвал не подражать героям сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".