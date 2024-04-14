"Не вижу в этом ничего хорошего": Рузиль Минекаев высказался против романтизации "пацанского" образа

Российский актер Рузиль Минекаев в беседе с журналистами НТВ заявил об отсутствии романтизации "пацанского" образа жизни в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Артист осудил образ жизни героев и призвал не повторять его.
"Я не вижу в этом ничего хорошего и не вижу ни малейшего повода этому подражать и вести такой образ жизни", — поделился актер.
Рузиль Минекаев сыграл роль Марата "Адидаса" в сериале Жоры Крыжовникова. Он был первым, кого утвердили на участие в проекте.
24-летний Рузиль Минекаев женат и у него есть ребенок.
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