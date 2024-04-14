Экс-солистка "Миража" Светлана Разина призналась, что новая волна популярности группы не приносит ей денег

Бывшая солистка группы "Мираж" Светлана Разина в эфире телеканала НТВ призналась, что не может получать отчисления от звучания собственных песен из-за экс-супруга.
Авторские права уже много лет принадлежат Валерию Соколову, который в свое время был продюсером коллектива. После развода он предложил женщине обменяться правами — она была автором музыки, а он — текста.
"Мы поменялись правами, только я не учла, что в договоре отписаны ему исключительные права, то есть он распоряжается песней, полностью и на всю жизнь, на весь срок охраны авторского права. А я просто имею право петь их на концертах", — сказала певица.
Композиции группы "Мираж" получили вторую волную популярности после выхода сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Ранее Алла Пугачева представила публике свою новую композицию.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.