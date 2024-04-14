Пугачева неожиданно выпустила трек "Я плачу", слова и музыку для которого написал Леонид Агутин

Алла Пугачева выпустила новую песню, которую написал Леонид Агутин

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачева накануне своего 75-летнего юбилея поделилась со слушателями новой композицией под названием "Я плачу". Известно, что автором песни выступил музыкант Леонид Агутин.

Композиция, которую обнародовала знаменитость, была написана еще пять лет назад к 50-летнему юбилею Леонида Агутина. Звезда должна была выступить с ней еще 8 ноября 2018 года, но по причине болезни отказалась.

Поклонники уверены, что текст песни звезда посвятила своему мужу, юмористу Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ), перед которым испытывает особый трепет.

"Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей", — поет певица.

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал группу ДДТ и певицу Земфиру* (признана в РФ иноагентом).