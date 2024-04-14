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Шнуров раскритиковал творчество Земфиры и группы ДДТ

Сергей Шнуров признался, что ему не нравится творчество ДДТ и Земфиры*

0:47
Шоу-бизнес

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в эфире "Нашего радио" заявил, что ему не нравится творчество группы ДДТ и певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ).

Сергей Шнуров признался, что ему не нравится творчество ДДТ и Земфиры*
Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Шнуров пояснил, что испытывает неприязнь к тем людям, которые любят учить окружающих.

"Шевчук (солист группы ДДТ) стал абсолютно таким: "Это нужно так, это нужно этак", — высказался музыкант.

С критикой выступил Шнуров и в адрес Земфиры, которая, по его мнению, плодит миф о гениальности артистов. Он указал на то, что творчество певицы противопоставлено работе его коллектива.

Сергей Шнуров в настоящее время стал наставником в проекте "Новая Фабрика звезд".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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