Шнуров раскритиковал творчество Земфиры и группы ДДТ

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в эфире "Нашего радио" заявил, что ему не нравится творчество группы ДДТ и певицы Земфиры* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ).
Шнуров пояснил, что испытывает неприязнь к тем людям, которые любят учить окружающих.
"Шевчук (солист группы ДДТ) стал абсолютно таким: "Это нужно так, это нужно этак", — высказался музыкант.
С критикой выступил Шнуров и в адрес Земфиры, которая, по его мнению, плодит миф о гениальности артистов. Он указал на то, что творчество певицы противопоставлено работе его коллектива.
Сергей Шнуров в настоящее время стал наставником в проекте "Новая Фабрика звезд".
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