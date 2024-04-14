Лепс вышел из себя на концерте в Костроме

Певец Григорий Лепс выбил телефон у поклонницы из рук во время концерта в Костроме. Об этом сообщает "КП".
Артист во время исполнения песни "Я стану водопадом" на концерте 13 апреля подошел к краю сцены. Тогда многие поклонницы, стоявшие близко, достали телефона и стали снимать, но артист попросил их убрать гаджеты. Одна из фанаток музыканта продолжала вести съемку.
Лепс обратился напрямую к женщине, но она лишь приблизила телефон. По этой причине знаменитый певец ударил по гаджету, который отлетел в сторону. Очевидцы сообщили, что с ним ничего не случилось.
"И с телефоном у нее все в порядке. Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя", — отметили зрители концерта.
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