Лепс вышел из себя на концерте в Костроме

Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки во время концерта

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Певец Григорий Лепс выбил телефон у поклонницы из рук во время концерта в Костроме. Об этом сообщает "КП".

Фото: youtube.com by Канал kionru is licensed under public domain

Артист во время исполнения песни "Я стану водопадом" на концерте 13 апреля подошел к краю сцены. Тогда многие поклонницы, стоявшие близко, достали телефона и стали снимать, но артист попросил их убрать гаджеты. Одна из фанаток музыканта продолжала вести съемку.

Лепс обратился напрямую к женщине, но она лишь приблизила телефон. По этой причине знаменитый певец ударил по гаджету, который отлетел в сторону. Очевидцы сообщили, что с ним ничего не случилось.

"И с телефоном у нее все в порядке. Она нам его при выходе показывала. Была очень довольна, что вывела певца из себя", — отметили зрители концерта.

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