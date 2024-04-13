Асмус поделилась редкой фотографией 10-летней дочери, которая растет похожей на отца

Кристина Асмус выложила редкое фото с дочерью Анастасией от Гарика Харламова

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Кристина Асмус в своем блоге поделилась редким снимком дочери Анастасии, рожденной в браке с юмористом Гариком Харламовым.

Фото: youtube.com by канал ОХ is licensed under public domain

Артистка и ее наследница отправились в отпуск. Так, девочка запечатлена в кресле самолета. При этом Асмус написала, что ей говорят, якобы дочь похожа на нее.

Кристина Асмус и Гарик Харламов расстались в 2020 году. Вместе они воспитывают общую дочь Анастасию, которой в январе исполнилось 10 лет. Известно, что у обоих экс-возлюбленных уже были отношения после развода, но оба в настоящее время свободны.

Кристина Асмус неоднократно выкладывала общие фотографии с комиком, тем самым подогревая слухи о воссоединении с бывшим мужем.

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