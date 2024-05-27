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Эксперт оценил последствия прекращения деятельности Raiffeisen Bank и UniCredit в России

Эксперт рассказал, как изменится финансовая система РФ после ухода европейских банков

2:04
Экономика

Под угрозой дополнительных санкций от европейского Центробанка и минфина США до конца года планируют завершить работу в российской юрисдикции Raiffeisen Bank и UniCredit.

Эксперт рассказал, как изменится финансовая система РФ после ухода европейских банков
Фото: commons.wikimedia.org by Herzi Pinki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Об этом сообщил аудитор Максим Гладких-Родионов в беседе с NewsInfo.Ru. Он оценил последствия прекращения деятельности этих финансовых учреждений.

Доля рынка, которую занимают сейчас оба кредитно-финансовых учреждения в банковской системе страны, стремительно сокращается. Накануне австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС.

Помимо австрийского банка, в РФ продолжают работать UniCredit и "дочка" венгерского OTP Bank. Третий банк не находится под непосредственным надзором ЕЦБ. Все три организации еще в 2022 году заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако всё еще остаются на рынке. Согласно данным нескольких источников, решение покинуть РФ принято.

"Конечно, нельзя сказать, что это хорошая новость, потому что последняя ниточка, связывающая, нашу финансовую систему с мировой финансовой системой, западной, рвется", — заявил генеральный директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.

Российский рынок финансовых услуг является ключевым и прибыльным для этих европейских банков, несмотря на сокращение их активности. В частности, российская "дочка" RBI в минувшем году принесла более половины прибыли всего банковского холдинга и составила 1,34 млрд евро, несмотря на сокращение на 34,8% по сравнению с 2022 годом.

Максим Гладких-Родионов уход последних банковских структур с европейской пропиской оценивает без опасений. Таковы реалии.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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