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Важная роль кальция при занятиях спортом

Кальций в питании

1:13
Спорт

Кальций играет ключевую роль в занятиях спортом, поскольку он не только способствует здоровью костей и зубов, но также необходим для мышечной функции и контроля нервной системы.

Всё про КАЛЬЦИЙ, когда принимать? Как распознать дефицит Кальция? Знай ЭТО и Живи Здоровым!

Во время физических упражнений, мышцы нуждаются в кальции для сокращения и расслабления, что делает его важным элементом для спортсменов. Недостаток кальция может привести к ухудшению мышечной функции, болям в костях и повышенному риску травм.

Спортсмены должны обратить особое внимание на потребление кальция в своем рационе.

Продукты, богатые кальцием, включают молочные продукты, зеленые овощи, орехи и семена.

Для тех, кто испытывает трудности с получением достаточного количества кальция с пищей, дополнительные комплексы могут быть рекомендованы, но всегда лучше проконсультироваться с врачом перед их применением.

Поддерживая необходимый баланс кальция в организме, спортсмены могут улучшить свою производительность, укрепить кости и мышцы, а также снизить риск травм. Поэтому важно уделить должное внимание этому микроэлементу в своем рационе для достижения максимальных результатов в спорте.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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