Стало известно, как выглядит возлюбленный-миллиардер внучки Софии Ротару

Внучка певицы Софии Ротура София Евдокименко в блоге поделилась свежим снимком с новым возлюбленным Максом Лернером.
22-летняя девушка перестала скрывать свой роман с мужчиной, который является наследником богатой американской семьи.
"Моменты мая", — написала София.
Известно, что избранник модели ведет непубличный образ жизни, однако занимает высокую должность и имеет хорошее образование. Сейчас ему 27 лет.
Сама София Евдокименко последние пять лет проживает в США, в Нью-Йорке. Несколько лет она встречалась с украинским бизнесменом Денисом Ждановым, который старше неё на 13 лет.
Ранее Гуф поделился совместными снимками с дочерью Тиной.
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