Стало известно, как выглядит возлюбленный-миллиардер внучки Софии Ротару

Внучка Софии Ротару выложила новый снимок с возлюбленным из США

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка певицы Софии Ротура София Евдокименко в блоге поделилась свежим снимком с новым возлюбленным Максом Лернером.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Евдокименко в Инстаграм is licensed under public domain

22-летняя девушка перестала скрывать свой роман с мужчиной, который является наследником богатой американской семьи.

"Моменты мая", — написала София.

Известно, что избранник модели ведет непубличный образ жизни, однако занимает высокую должность и имеет хорошее образование. Сейчас ему 27 лет.

Сама София Евдокименко последние пять лет проживает в США, в Нью-Йорке. Несколько лет она встречалась с украинским бизнесменом Денисом Ждановым, который старше неё на 13 лет.

Ранее Гуф поделился совместными снимками с дочерью Тиной.