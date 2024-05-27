Рэпер Гуф воссоединился с бывшей девушкой, от которой ушёл из-за проблем с наркотиками

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный как Гуф, в блоге поделился фотографиями с дочерью Тиной, которая отметила двухлетие.
Артист поделился несколькими снимками, на которых можно увидеть, как он проводит время с дочерью. Бывшая жена Гуфа, блогерша Юлия Королёва поделилась архивными кадрами из роддома и написала, что до сих пор отчётливо помнит этот день.
Рэпер Гуф был женат дважды — первая жена, блогерша Айза-Лилуна Ай подарила ему сына Сэма. Они расстались в 2014 году.
В декабре 2021 года он женился на Юлии Королёвой, которая родила дочь Тину. В октябре прошлого года супруги развелись. Вместе они продолжают воспитывать наследницу.
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