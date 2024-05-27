Ксению Собчак в нелепых очках обвинили в копировании Ренаты Литвиновой

Журналистка Ксения Собчак посетила 77-дней Каннский кинофестиваль, в рамках которого продемонстрировала несколько экстравагантных нарядов. Поклонники в очередной раз уличили ее в подражании актрисе Ренате Литвиновой.
В последний день международного мероприятия Ксения Собчак появилась на публике в чёрном платье бренда Khaite, украшенном бахромой. При этом ей сделали укладку с заколками. Свой наряд она дополнила красными туфлями Salvatore Ferragamo и сумкой со страусиными перьями.
Поклонники не оценили её образ и отметили, что она вновь пытается подражать уехавшей жить в Париж актрисе Ренате Литвиновой.
"Ой, еще одна Рената Литвинова…" — написал один из комментаторов.
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