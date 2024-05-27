Прогноз рынка недвижимости на ближайшие полгода: "Останется сложным и волатильным"

Финансовый консультант и основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина допустила дальнейшее подорожание жилья в новостройках. Своим прогнозом она поделилась с "Известиями".
"Предполагается, что в ближайшие полгода динамика цен на жильё продолжит изменяться, хотя общая тенденция будет указывать на замедление роста", — предсказала эксперт.
Ипотека стала менее доступной, что снижает спрос, заметила она.
"В этом контексте цены на жильё будут варьироваться в зависимости от региона и качества объектов. По прогнозам, стоимость новостроек может вырасти на 5-10%, но темпы этого роста будут медленнее по сравнению с предыдущими периодами", — уточнила Бунегина.
При сохранении ожидаемых условий цены на вторичную недвижимость могут стабилизироваться или даже немного уменьшиться.
"В зависимости от различных экономических и политических факторов сценарии развития рынка недвижимости могут варьироваться", — предрекла Бунегина.
Но если резюмировать, рынок недвижимости в России в ближайшие шесть месяцев останется сложным и волатильным, заключила она.
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