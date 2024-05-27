Прогноз рынка недвижимости на ближайшие полгода: "Останется сложным и волатильным"

Новостройкам предсказано подорожание на 5-10% в ближайшие полгода

Финансовый консультант и основатель инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина допустила дальнейшее подорожание жилья в новостройках. Своим прогнозом она поделилась с "Известиями".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

"Предполагается, что в ближайшие полгода динамика цен на жильё продолжит изменяться, хотя общая тенденция будет указывать на замедление роста", — предсказала эксперт.

Ипотека стала менее доступной, что снижает спрос, заметила она.

"В этом контексте цены на жильё будут варьироваться в зависимости от региона и качества объектов. По прогнозам, стоимость новостроек может вырасти на 5-10%, но темпы этого роста будут медленнее по сравнению с предыдущими периодами", — уточнила Бунегина.

При сохранении ожидаемых условий цены на вторичную недвижимость могут стабилизироваться или даже немного уменьшиться.

"В зависимости от различных экономических и политических факторов сценарии развития рынка недвижимости могут варьироваться", — предрекла Бунегина.

Но если резюмировать, рынок недвижимости в России в ближайшие шесть месяцев останется сложным и волатильным, заключила она.