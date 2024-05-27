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Как не стать жертвой альфонса: история российской туристки в Анталии

Россиянку в Анталии обманул турок-альфонс

1:09
Туризм

Российская туристка столкнулась с неприятной ситуацией во время отдыха в Анталии. Она влюбилась в местного жителя, который представился успешным бизнесменом и дарил щедрые подарки. Однако после его предложения выйти замуж поведение мужчины стало вызывать сомнения.

Россиянку в Анталии обманул турок-альфонс
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Женщина заметила странности: партнер часто избегал знакомить её с родственниками и проявлял необоснованную ревность. Кроме того, он вел себя слишком свободно для человека, якобы занятого бизнесом. Вскоре выяснилось, что его щедрость была лишь уловкой, чтобы завоевать её доверие.

В конце концов, женщина поняла, что имеет дело с альфонсом, который живет за счет своих возлюбленных. Это напоминает о важности осторожности в личных отношениях и необходимости не спешить с принятием серьезных решений.

Этот случай является очередным примером, подчеркивающим важность внимательности в отношениях и скептицизма к красивым словам. Журналисты призывают женщин быть более осмотрительными, чтобы избежать подобных обманов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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