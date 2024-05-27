Военный эксперт Борис Подопригора заявил об отсутствии разницы между вооружением, поставляемым на Украину и на Тайвань

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что Соединенные Штаты собираются поставлять Тайваню современное вооружение, а не старое, как в случае с Украиной.
Эксперт по военным вопросам и аналитик Борис Подопригора в беседе с NewsInfo.Ru отметил, что эта стратегия связана с недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Китай и стремлением США поддержать Тайвань.
По его мнению, хотя вооружение, которое будет передано Тайваню, может быть не самым передовым и новым, оно все равно будет важным символом поддержки со стороны Соединенных Штатов.
Подопригора также выразил сомнения относительно принципиальной разницы между вооружением, поставляемым на Украину и на Тайвань.
По мнению эксперта, Китай, скорее всего, ответит на эти поставки, продолжая действовать в направлении интеграции Тайваня по образцу Гонконга.
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