Военный эксперт Борис Подопригора заявил об отсутствии разницы между вооружением, поставляемым на Украину и на Тайвань

NewsInfo.Ru: разницы между вооружением, поставляемым на Украину и на Тайвань, нет

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Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол сообщил, что Соединенные Штаты собираются поставлять Тайваню современное вооружение, а не старое, как в случае с Украиной.

Фото: http://www.airliners.net/photo/China---Air/Changhe-Z-8KA/2197695/L by Allen Zhao is licensed under GNU Free Documentation License

Эксперт по военным вопросам и аналитик Борис Подопригора в беседе с NewsInfo.Ru отметил, что эта стратегия связана с недавним визитом президента РФ Владимира Путина в Китай и стремлением США поддержать Тайвань.

По его мнению, хотя вооружение, которое будет передано Тайваню, может быть не самым передовым и новым, оно все равно будет важным символом поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Подопригора также выразил сомнения относительно принципиальной разницы между вооружением, поставляемым на Украину и на Тайвань.

По мнению эксперта, Китай, скорее всего, ответит на эти поставки, продолжая действовать в направлении интеграции Тайваня по образцу Гонконга.