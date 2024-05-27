Самые преданные породы собак: эти собаки никогда не предадут хозяина

Кинологи назвали самые преданные породы собак

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки предназначены для того, чтобы стать прекрасными спутниками для своих хозяев и дарить им любовь в ответ. У некоторых пород собак прекрасно развито врожденное чутье, что позволяет им чувствовать состояние своего владельца.

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Некоторые породы проявляют исключительную привязанность к своему хозяину и способны точно чувствовать его настроение.

Эти собаки также могут быть источником утешения и помощи в преодолении стрессовых ситуаций, отмечают эксперты.

Стаффордширский бультерьер

Это домашние питомцы, обладающие высоким уровнем чувствительности и способные предоставить эмоциональную поддержку своему хозяину. Они умны и преданны, особенно к детям, если их правильно воспитывать. Проживая с этой породой, хозяин никогда не будет чувствовать себя одиноко, однако перед тем, как принять такого питомца, важно изучить все его особенности.

Ньюфаундленд

Веками эти крупные собаки являются верными друзьями человека, способными приносить радость, несмотря на свой внушительный вид. Они также отличаются превосходными спасательными качествами и могут быть прекрасными спутниками в долгих путешествиях.

Мальтийская болонка

Хоть эти собаки и маленькие по размеру, они отлично выполняют функцию эмоциональной поддержки для своих хозяев, особенно для людей с недостаточной подвижностью. Их компактность позволяет содержать их даже в небольших квартирах, а их внешний вид часто отражает характер хозяина.

Лабрадор

Энергичные и игривые питомцы с чувствительным характером, они отличаются дружелюбием и преданностью, всегда готовы поддержать человека в любых условиях. Для людей с ограниченными возможностями они могут выступать в роли поводырей, а их присутствие способно снять стресс.

Золотистый ретривер

Эти популярные собаки обладают дружелюбием и уверенностью в себе, способны стать важными членами семьи и оказывать терапевтический эффект на людей. Их ласка способна поднять настроение в самый тяжелый день.

Любители домашних животных часто выбирают эти породы собак для создания гармоничной атмосферы в семье, и это имеет смысл, ведь присутствие такого питомца способно сделать всех членов семьи счастливее.