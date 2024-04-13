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Спустя годы выяснилось, зачем Пугачева ездила выступать в Чернобыль

Продюсер Лавров считает, что Пугачева ездила с концертом в Чернобыль за деньги

Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева могла выступить с концертом под Припятью в 1986 году перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС за деньги. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.RU.

Продюсер Лавров считает, что Пугачева ездила с концертом в Чернобыль за деньги
Фото: youtube.com by канал Central Partnership is licensed under public domain

Он подчеркнул, что у исполнительницы никогда не было гражданской позиции, которую бы она пыталась высказать.

"У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили", — сказал он.

Лавров уверен, что певица отправилась туда только исключительно из-за финансовой мотивации. Также он сравнил ту ситуацию с современной — изначально артисты ездили в Донбасс за деньги, а сейчас ради собственной репутации.

Ранее стало известно, в каком формате пройдет финал шоу "Маска".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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