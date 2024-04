Спустя годы выяснилось, зачем Пугачева ездила выступать в Чернобыль

Советская певица Алла Пугачева могла выступить с концертом под Припятью в 1986 году перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС за деньги. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.RU.

Фото: youtube.com by канал Central Partnership is licensed under public domain