Спустя годы выяснилось, зачем Пугачева ездила выступать в Чернобыль

Продюсер Лавров считает, что Пугачева ездила с концертом в Чернобыль за деньги

Советская певица Алла Пугачева могла выступить с концертом под Припятью в 1986 году перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС за деньги. Такое мнение выразил музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.RU.

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Он подчеркнул, что у исполнительницы никогда не было гражданской позиции, которую бы она пыталась высказать.

"У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили", — сказал он.

Лавров уверен, что певица отправилась туда только исключительно из-за финансовой мотивации. Также он сравнил ту ситуацию с современной — изначально артисты ездили в Донбасс за деньги, а сейчас ради собственной репутации.

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