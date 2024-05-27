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Как защитить деревья от черешневой мухи

Это насекомое нанесёт серьёзный вред

1:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Черешневая муха (Rhagoletis cingulata) - это вредный насекомое, который может нанести значительный ущерб деревьям в саду. Это жучка откладывает яйца в плодах черешни, что приводит к повреждению их и уменьшению урожая. Однако есть несколько способов защитить деревья от черешневой мухи.

Это насекомое нанесёт серьёзный вред
Фото: Cliché personnel - own work by Spedona (Spedona) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Соблюдайте гигиену в саду. Убирайте падающие фрукты и листья, где могут находиться личинки и куколки черешневой мухи. Это поможет уменьшить популяцию вредителей.

2. Удаляйте и уничтожайте пораженные плоды. Если вы заметили, что плоды черешни поражены черешневой мухой, соберите их и уничтожьте, чтобы предотвратить распространение вредителей.

3. Используйте приманки и ловушки. Существуют специальные приманки, которые привлекают черешневую муху и помогают отловить их. Установите ловушки вокруг деревьев, чтобы снизить количество вредителей.

4. Применяйте инсектициды. В случае сильного поражения черешневой мухой, можно использовать специальные инсектициды, которые помогут уничтожить вредителей. Однако перед применением обязательно прочитайте инструкцию и следуйте указаниям производителя.

Защита деревьев от черешневой мухи требует постоянного внимания и ухода. Следуя указанным рекомендациям, вы сможете снизить риск поражения деревьев этим вредителем и обеспечить хороший урожай черешни. Берегите свои деревья и наслаждайтесь красивыми и вкусными плодами!

Чем обработать вишню и черешню в начале июня
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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