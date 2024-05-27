В Турции стали чаще обманывать россиян, желающих открыть счета в местных банках

В Турции участились случаи обмана желающих открыть банковский счёт россиян

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Турции стали чаще обманывать россиян, которые хотят открыть счета в местных банках. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в одной из турецких кредитных организаций.

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Мошенники предлагают свои посреднические услуги, в том числе через социальные сети. Они обещают открыть счет в Турции за определенную плату, гарантируя это даже без наличия вида на жительство или разрешения на работу в стране, сообщил источник агентства.

"Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию", — предупредил представитель банка.