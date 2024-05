Когда пора сменить нейл-мастера: три тревожных сигнала

Your browser does not support the audio element.

Наверное, каждая девушка стремится найти своего мастера, в котором можно быть уверенной. Всегда спокойно, когда знаешь, что лак не слезет уже через пару дней и в целом работа будет смотреться красиво. Однако бывают случаи, когда с мастером стоит попрощаться, и дело не всегда в плохом опиле или высокой цене.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.