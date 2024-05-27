Когда пора сменить нейл-мастера: три тревожных сигнала

Три признака, что вам пора сменить нейл-мастера

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверное, каждая девушка стремится найти своего мастера, в котором можно быть уверенной. Всегда спокойно, когда знаешь, что лак не слезет уже через пару дней и в целом работа будет смотреться красиво. Однако бывают случаи, когда с мастером стоит попрощаться, и дело не всегда в плохом опиле или высокой цене.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Во-первых, если количество оттенков не меняется со временем, это повод задуматься. Любой современный мастер, который действительно заинтересован в своей работе, будет постоянно учиться и следить за тем, чтобы палитра оттенков в салоне постоянно пополнялась, либо хотя бы предлагать несколько новых оттенков клиентам. Также грамотный мастер следит за наличием всех оттенков из палитры — если вы часто сталкиваетесь с отсутствием понравившегося цвета, стоит задуматься, почему вы должны платить за компромиссный вариант. Маникюр — это не только гигиеническая процедура, но и способ поднять настроение, и не стоит лишать себя этого удовольствия.

Во-вторых, если мастер вас критикует, это тревожный знак. Некоторые мастера могут выражать недовольство вашим выбором, но не стоит путать профессионализм с пассивной агрессией. Вы — клиент, и если не просите совета, мастер не имеет права навязывать свое мнение или отказываться выполнять вашу просьбу относительно дизайна.

В-третьих, если мастер травмирует ногти при снятии, это серьезная причина сменить его. Пусть самым популярным способом снятия сегодня является аппаратный метод, в некоторых салонах и у частных мастеров все еще практикуется снятие гель-лака жидким средством. Нередко используется простой ацетон или жидкость для снятия обычного лака, что недопустимо для геля. Такой способ неэффективен и вреден для кожи и ногтей. Даже при использовании фрезы будьте внимательны — если мастер спиливает покрытие до самого ногтя, истончая его, стоит как можно быстрее найти другого специалиста.