Аллегрова обрушилась с критикой на участниц шоу "ВИА Суперстар" из-за неудачного исполнения ее песен

Певица Ирина Аллегрова, ставшая приглашенной судьёй в программе "ВИА Суперстар" на НТВ раскритиковала выступление группы "Стрелки".
Исполнительнице не понравился номер музыкального коллектива, для которого они выбрали композицию "Свадебные цветы". Постоянные члены жюри поставили участницам группы по 1 баллу из 2 возможных, а Аллегрова оценила выступление в ноль баллов.
Также артистка раскритиковала и коллектив "Лейся песня" с песней "Не обернусь". Аллегрова посчитала, что исполнение и стиль музыки не соответствовали друг другу.
Однако высший балл от неё получили артисты из коллектива "Балаган Лимитед", исполнивших композицию "Угонщица". Аллегрова отметила, что это "вышак".
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