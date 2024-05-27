Аллегрова обрушилась с критикой на участниц шоу "ВИА Суперстар" из-за неудачного исполнения ее песен

Ирина Аллегрова раскритиковала группу "Стрелки" в шоу "ВИА Суперстар"

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Певица Ирина Аллегрова, ставшая приглашенной судьёй в программе "ВИА Суперстар" на НТВ раскритиковала выступление группы "Стрелки".

Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain

Исполнительнице не понравился номер музыкального коллектива, для которого они выбрали композицию "Свадебные цветы". Постоянные члены жюри поставили участницам группы по 1 баллу из 2 возможных, а Аллегрова оценила выступление в ноль баллов.

Также артистка раскритиковала и коллектив "Лейся песня" с песней "Не обернусь". Аллегрова посчитала, что исполнение и стиль музыки не соответствовали друг другу.

Однако высший балл от неё получили артисты из коллектива "Балаган Лимитед", исполнивших композицию "Угонщица". Аллегрова отметила, что это "вышак".

Ранее блогерша Лерчек сообщила, что собирается петь.