Шокирующая реальность: как животные в квартире могут привести к судебным разбирательствам

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Стало известно, какие животные могут привести к судебным разбирательствам

2:07
Зоосфера

Из результатов различных опросов видно, что большинство жителей России имеют домашних питомцев.

Стало известно, какие животные могут привести к судебным разбирательствам
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Для обеспечения правильного обращения с животными уже в 2018 году был принят закон о ответственном отношении к ним.

Согласно статье 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными", количество питомцев в доме определяется возможностью владельца обеспечить им живые условия, соблюдая ветеринарные и санитарные нормы.

Однако точных правил, определяющих максимальное количество животных в жилом помещении, пока нет. Это означает, что владелец может содержать столько животных, сколько он может обеспечить надлежащим уходом. Многие граждане считают это проблемой из-за отсутствия законного ограничения.

Множество случаев конфликтов между соседями из-за животных оказываются перед судами или контролирующими органами. Наиболее эффективным способом решения таких ситуаций на сегодня является обращение в суд.

Пока контролирующим органам не хватает инструментов из-за формирования законодательства. Регистрация домашних животных в федеральной системе ветеринарии может стать важным шагом в этом направлении.

Количество питомцев в доме само по себе не является основанием для жалобы, если они получают достаточное ветеринарное обслуживание, вакцинируются, предотвращают размножение и находятся в чистоте.

Даже если владелец обращается с животными неответственно, закон обязывает его передать их в приют. Однако не всегда есть достаточное количество таких мест, и нерадивый владелец может избежать наказания.

В ближайшем будущем планируется введение регистрации домашних животных и введение административной ответственности за неправильное обращение с ними. Это важные и нужные меры для обеспечения благополучия животных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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