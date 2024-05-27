Первый из пары микроспутников для изучения аномального нагрева полюсов Земли уже на орбите

Первый из двух климатических кубсатов запущен в космос из Новой Зеландии

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Запущен в космос первый из двух климатических кубсатов миссии PREFIRE, сообщила в субботу NASA.

Фото: NASA by Rocket Lab is licensed under public domain

Спутник размером с коробку от обуви выведен ракетой Electron компании Rocket Lab со стартового комплекса № 1 в Махии, Новая Зеландия, 27 мая в 19:41 по местному времени. Связь с ним уже установлена.

В ближайшие дни оттуда же стартует его "брат-близнец". После контрольного периода 30 дней, в течение которого инженеры убедятся, что всё в порядке, начнётся рассчитанная на 10 месяцев научная программа.

В её рамках кубсаты при помощи инфракрасных спектрометров изучат тепловой баланс Земли — соотношение поглощаемой и излучаемой ею энергии, чтобы понять наконец, почему полярные области нагреваются из-за глобального потепления намного быстрее низких широт.

"Наша планета меняется быстро, а в таких местах, как Арктика — так, с чем люди никогда раньше не сталкивались", — объясняет Тристан Л'Экуйер, главный исследователь PREFIRE, Университет Висконсина, Мэдисон. "Спутники PREFIRE CubeSat могут быть небольшими, но они закроют большой пробел в наших знаниях об энергетическом балансе Земли", — надеется директор Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Лори Лешин.

"Их наблюдения помогут нам понять основы теплового баланса Земли, что позволит нам лучше предсказывать, как изменятся наши лёд, моря и погода перед лицом глобального потепления", — заключила она.