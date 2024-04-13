"Улыбался в гробу": подруга Евгения Кунгурова рассказала о мистике на прощании с артистом

Поэтесса Татьяна Маругова, близкая подруга оперного певца Евгения Кунгурова, в беседе с woman.ru заявила, что артист улыбался в гробу. Она уверена, что ему удалось обрести покой.
Татьяна Маругова близко дружила с Кунгуровым и знала о его редком заболевании — врачи ставили мужчине диагноз сенестопатии — психическое состояние, при котором человек испытывает необычные физические или эмоциональные ощущения, например, страдает от фантомных болей.
Поэтесса, которая присутствовала на прощании со звездой "Голоса", отметила, что он улыбался в гробу.
"Я видела такое впервые. Было чувство, что ему очень легко. Ушла боль… и мучения. Я перекрестила Женю трижды. Знаю, что он сам бы перекрестился… только уже не мог…" — заявила она.
Евгения Кунгурова похоронят 13 апреля в его родном городе Заречный в Свердловской области.
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