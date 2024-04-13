Бывший продюсер группы "Тату" обрушился с критикой на вокальные данные Пугачевой

Продюсер Дзюник уверен в отсутствии интереса в России к "безголосой" Пугачевой

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что песни исполнительницы Аллы Пугачевой не будут больше слушать в России. Свое мнение он выразил в беседе с "Телепрограммой".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Он выразил уверенность в том, что Алла Пугачева старается выжать все возможности для заработка в России после того, как уехала в Израиль. Последние вышедшие ее композиции не вызвали необходимого интереса.

"Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!" — рассказал он.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе со своим мужем и детьми. В 2024 году накануне своего 75-летия исполнительница обнародовала две новые песни: "Не беспокойся за меня" и "Береги" в дуэте с малоизвестным певцом.

Ранее стало известно, сколько денег заработала Алла Пугачева за время своей профессиональной карьеры.