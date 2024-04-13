Сбежавший из России Кирил Сафонов напугал поклонников изменившейся внешностью

Эмигрировавший в Израиль актер Сафонов напугал поклонников постаревшим видом

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Кирилл Сафонов эмигрировал из России в Израиль вслед за своими родителями. На днях он показался в своем блоге, но напугал поклонников уставшим и постаревшим видом.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Артист с конца 90-х годов жил на две страны, но в последние годы предпочитает не появляться в России — вместе с супругой, певицей Сашей Савельевой и сыном Леоном он живет на постоянной основе в Израиле.

В своих соцсетях он решил рассказать о запланированном выступлении в Тель-Авиве, но поклонники обратили внимание на его внешний вид. Так, они считают, что в нем пропали "лоск и харизма".

Кирилл Сафонов прославился ролью в телесериале "Татьянин день", в котором сыграл главную роль. Также он сыграл в сериале "Краткий курс счастливой жизни".

Жена артист Саша Савельева изредка наведывается на родину — недавно появилась информация, что она готова выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей.

Ранее стало известно о состоянии госпитализированного Юрия Куклачева.