Сбежавший из России Кирил Сафонов напугал поклонников изменившейся внешностью

Актер Кирилл Сафонов эмигрировал из России в Израиль вслед за своими родителями. На днях он показался в своем блоге, но напугал поклонников уставшим и постаревшим видом.
Артист с конца 90-х годов жил на две страны, но в последние годы предпочитает не появляться в России — вместе с супругой, певицей Сашей Савельевой и сыном Леоном он живет на постоянной основе в Израиле.
В своих соцсетях он решил рассказать о запланированном выступлении в Тель-Авиве, но поклонники обратили внимание на его внешний вид. Так, они считают, что в нем пропали "лоск и харизма".
Кирилл Сафонов прославился ролью в телесериале "Татьянин день", в котором сыграл главную роль. Также он сыграл в сериале "Краткий курс счастливой жизни".
Жена артист Саша Савельева изредка наведывается на родину — недавно появилась информация, что она готова выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей.
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