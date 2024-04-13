Появились подробности экстренной госпитализации Юрия Куклачева

Дрессировщик Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дрессировщик Юрий Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Фото: youtube.com by канал Данила Поперечный is licensed under public domain

В настоящий момент состояние 75-летнего артиста оценивается как тяжелое, но стабильное.

Запашный отметил, что Куклачеву диагностировали обширный инфаркт — ночью ему сделали операцию, которая длилась больше трех часов.

Юрию Куклачеву стало плохо в пятницу, 12 апреля, во время празднования 75-летия на сцене "Вегас Сити Холла". Ему вызвали скорую помощь. Помощница артиста цирка заявила, что он уже пришел в себя после операции.

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