Появились подробности экстренной госпитализации Юрия Куклачева

Дрессировщик Юрий Куклачев перенес операцию после обширного инфаркта, сообщил генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.
В настоящий момент состояние 75-летнего артиста оценивается как тяжелое, но стабильное.
Запашный отметил, что Куклачеву диагностировали обширный инфаркт — ночью ему сделали операцию, которая длилась больше трех часов.
Юрию Куклачеву стало плохо в пятницу, 12 апреля, во время празднования 75-летия на сцене "Вегас Сити Холла". Ему вызвали скорую помощь. Помощница артиста цирка заявила, что он уже пришел в себя после операции.
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