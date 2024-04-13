Муж инфоцыганки Елены Блиновской Алексей ушёл на СВО ради спасения жены

Муж осужденной Блиновской отправился на СВО ради спасения бизнеса

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж блогерши Елены Блиновской, пребывающей в СИЗО, отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине, чтобы спасти бизнес. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Источник авторов канала сообщил, что своим решением Алексей Блиновский пытается реабилитироваться и вызволить супругу из тюрьмы. Ему и "королеве марафонов" Елена вменяется уклонение от уплаты налогов на сумму 1,5 миллиарда рублей.

У бизнесмена было 12 компаний, но сейчас на фоне судебных разбирательств у него начались финансовые проблемы. Так, три компании предпринимателя находятся в процессе ликвидации — IT-фирма "Подари мечту", компания по производству одежды "Три кошки", организация по переработке морепродуктов "Аквакультура". Банкротству подлежит еще одна компания Блиновского — "Оливия групп" по продаже одежды и тканей.

Недавно стало известно, что Елене Блиновской разрешили звонить детям из СИЗО.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон продолжает общаться с поклонниками.