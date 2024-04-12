Комик Михаил Галустян призвал беречь планету Земля в День космонавтики

Юморист Михаил Галустян в День космонавтики поразмышлял о нашей пленете Земля.
Шоумен разместил в Инстаграм* портрет первого покорителя космоса Юрия Гагарина.
"С днём космонавтики, друзья. Берегите нашу планету, она одна такая. Хотя, кто знает, может ещё есть таких планет парочка", — написал комик в своём микроблоге.
Ранее Ксения Собчак отреагировала на мрачное предсказание американского изобретателя Илона Маска, который заявил, что планету Земля ждёт неминуемая гибель. Владелец компании SpaceX считает, что людям следует подумать о том, как преселяться на Марс.
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Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.