Комик Михаил Галустян призвал беречь планету Земля в День космонавтики

Михаил Галустян предположил, что таких планет, как Земля, есть ещё парочка

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян в День космонавтики поразмышлял о нашей пленете Земля.

Фото: Wikimedia Commons by Scooter20 is licensed under Public domain

Шоумен разместил в Инстаграм* портрет первого покорителя космоса Юрия Гагарина.

"С днём космонавтики, друзья. Берегите нашу планету, она одна такая. Хотя, кто знает, может ещё есть таких планет парочка", — написал комик в своём микроблоге.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на мрачное предсказание американского изобретателя Илона Маска, который заявил, что планету Земля ждёт неминуемая гибель. Владелец компании SpaceX считает, что людям следует подумать о том, как преселяться на Марс.

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