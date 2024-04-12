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Комик Михаил Галустян призвал беречь планету Земля в День космонавтики

Михаил Галустян предположил, что таких планет, как Земля, есть ещё парочка

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Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян в День космонавтики поразмышлял о нашей пленете Земля.

Михаил Галустян предположил, что таких планет, как Земля, есть ещё парочка
Фото: Wikimedia Commons by Scooter20 is licensed under Public domain

Шоумен разместил в Инстаграм* портрет первого покорителя космоса Юрия Гагарина.

"С днём космонавтики, друзья. Берегите нашу планету, она одна такая. Хотя, кто знает, может ещё есть таких планет парочка", — написал комик в своём микроблоге.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на мрачное предсказание американского изобретателя Илона Маска, который заявил, что планету Земля ждёт неминуемая гибель. Владелец компании SpaceX считает, что людям следует подумать о том, как преселяться на Марс.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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