Ксения Собчак высказалась о предсказании Илона Маска о скорой гибели человечества

Ксения Собчак отреагировала на апокалиптическое предсказание Илона Маска

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала заявления Илона Маска о конце света.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собчак в своём Telegram-канале привела апокалиптическое предсказание американского миллиардера Илона Маска, который уверен, что человечество исчезнет с лиза Земли через несколько сотен лет.

Выходом из ситуации, по мнению изобретателя США, видится в переселении людей на другие планеты Солнечной системы. Самой перспективной планетой для колонизации, по убеждению владельца SpaceX, является планета Марс.

Ксения Собчак высказалась о заявлениях покорителя космоса.

"Даже интересно, на моем ли веку ему удастся колонизировать Марс, как он давно планирует", — написала журналистка в своём микроблоге.