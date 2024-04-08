Ксения Собчак высказалась о предсказании Илона Маска о скорой гибели человечества

Ксения Собчак прокомментировала заявления Илона Маска о конце света.
Собчак в своём Telegram-канале привела апокалиптическое предсказание американского миллиардера Илона Маска, который уверен, что человечество исчезнет с лиза Земли через несколько сотен лет.
Выходом из ситуации, по мнению изобретателя США, видится в переселении людей на другие планеты Солнечной системы. Самой перспективной планетой для колонизации, по убеждению владельца SpaceX, является планета Марс.
Ксения Собчак высказалась о заявлениях покорителя космоса.
"Даже интересно, на моем ли веку ему удастся колонизировать Марс, как он давно планирует", — написала журналистка в своём микроблоге.
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