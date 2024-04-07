Илон Маск сделал заявление об оставшемся сроке существования человечества

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Илон Маск: человечество должно стать "межпланетным", в противном случае, все завершиться через пару сотен лет

0:52
Наука

Известный американский предприниматель Илон Маск считает, что человечество сможет просуществовать еще только несколько сотен лет, если не станет "межпланетным".

Илон Маск: человечество должно стать "межпланетным", в противном случае, все завершиться через пару сотен лет
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Отвечая на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о возможном конце цивилизации, Маск высказал мнение, что при условии выхода человечества в космос и освоения других планет, наша цивилизация сможет просуществовать миллионы лет. В противном случае, по его прогнозам, все может завершиться через несколько сотен лет.

Бизнесмен полагает, что человечеству следует придерживаться текущего технологического уклада до тех пор, пока Марс не станет пригодным для жизни, что, по его предположениям, может произойти в течение 20 лет. Ранее Маск выражал надежду, что через 15 лет на Марсе может быть создана "процветающая база".

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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