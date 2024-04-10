Беременная третьим ребенком Анна Хилькевич раскрыла, сколько килограммов набирала в прошлые разы

Анна Хилькевич призналась, что набирала много килограммов во время прошлых беременностей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Анна Хилькевич в своем блоге призналась, что во время первой и второй беременностей набирала 22 и 23 килограмма, соответственно. Она выразила надежду, что в этот раз все будет по-другому.

Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Недавно артистка рассекретила свое положение — они вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым ждут третьего ребенка. Они воспитывают двух дочерей — Арианну и Марию.

Хилькевич поделилась, что не хочет носить мешковатую одежду и прятаться за ней, наоборот, во время беременности ей хотелось бы выглядеть хорошо и стильно. Но ее удручает опыт прошлых разов, когда она набирала много килограммов.

"Я много набрала. 22 и 23 кг. И потом еще 1,5 года скидывала. Надеюсь, в этот раз будет по-другому", — выразила надежду девушка.

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