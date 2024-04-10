В Госдуме сомневаются, что фильм о Пугачёвой сможет обелить её репутацию

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Ксения Собчак планирует снять фильм о жизни и творчестве Аллы Пугачевой с целью, возможно, изменить общественное восприятие Примадонны.
Однако первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сомневается в возможности возврата певице ее прежней репутации, утверждая, что она неоднократно давала поводы для сомнений в своей легендарности.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует устроить в Израиле грандиозную вечеринку по случаю своего 75-летия, которое наступит 15 апреля.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.