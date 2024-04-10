Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 стран, куда можно поехать на майские праздники без разорения
Кинологи назвали самые опасные породы собак
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Среда
6 ролей, от которых отказался Юрий Никулин
Сотрудники ДПС: встреча с нарушителем может стать опасной
Эксперты назвали породы кошек, которые сильнее собак
Кому необходимо страхование ответственности и что оно представляет из себя?
Тарталетки с грибами и курицей: праздничная подача любимого всеми жюльена
Астрономы рассказали о существовании планеты K2-141b, условия на которой напоминают настоящий ад
В Госдуме сомневаются, что фильм о Пугачёвой сможет обелить её репутацию

Ксения Собчак планирует снять фильм об Алле Пугачёвой

0:37
Шоу-бизнес

Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Ксения Собчак планирует снять фильм о жизни и творчестве Аллы Пугачевой с целью, возможно, изменить общественное восприятие Примадонны.

Ксения Собчак планирует снять фильм об Алле Пугачёвой
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

Однако первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов сомневается в возможности возврата певице ее прежней репутации, утверждая, что она неоднократно давала поводы для сомнений в своей легендарности.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева планирует устроить в Израиле грандиозную вечеринку по случаю своего 75-летия, которое наступит 15 апреля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Как использовать полынь в саду
Бабушка научила: втыкаю в ягодные кусты этот сорняк и не нарадуюсь эффекту — вот зачем это делаю
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ГИБДД начнет массово штрафовать водителей за неправильные фары
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Последние материалы
Как бороться с почковым клещом на смородине?
Парабены в косметике: насколько они безопасны и почему вызывают споры?
Туристка хотела вернуть деньги за билет, используя липовые медсправки
Инструктор по йоге рассказала, как быстро и безопасно сесть в позу лотоса
Режиссер Игорь Угольников заявил о необходимости снимать фильмы о спецоперации
Основные ошибки в страховании имущества: как обезопасить себя от финансовых потерь
Кинологи назвали породы собак, которые спасут вас от нападения во время прогулки
Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
Британским астрономам удалось объяснить происхождение спутника Земли
Принц Гарри испытывает боль после высказываний в автобиографии о принцессе Кейт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников