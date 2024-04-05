Бузова оценила дорогостоящие подарки от своих фанатов

Ольга Бузова высоко ценит внимание и подарки поклонников

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе со StarHit призналась, что высоко ценит внимание и щедрые подарки от фанатов.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Пятница is licensed under public domain

Она отметила, что с благодарностью принимает ухаживания в тот период, когда она свободна.

"Это абсолютно нормально, поэтому огромная благодарность тем поклонникам, которые позволяют себе щедрость в мой адрес", — отметила Бузова.

Артистка назвала себя романтичной персоной, поэтому всегда внимательно относится к проявляемой к ней заботе. Так, один из поклонников устраивал фейерверк в ее честь в каждом из городов ее гастрольного тура. Бузова не находит в этом меркантильности, так как любой девушке нравится, когда ради нее делают красивые поступки.

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