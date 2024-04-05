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Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого

0:47
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.RU отметил благотворное влияние казахского певца на композитора Игоря Крутого.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Фото: youtube.com by канал Игорь Крутой is licensed under public domain

Специалист считает, что артист стал музой для российского продюсера, который смог раскрыться в ином ампула. Бабичев сравнил эту историю с легендарным артистом Фредди Меркьюри и его работе с Монтсеррат Кабалье.

"Мы привыкли слышать творения Крутого в исполнении Аллегровой, Газманова, Леонтьева, Киркорова, но с Димашем он (Игорь Крутой) раскрылся как автор классических композиций", — пояснил музкритик.

Игорь Крутой смог раскрыться в непривычном для себя жанре и ответить на новый вызов в творчестве.

Ранее Тимур Родригез упал на сцене "Новой Фабрики звезд".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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