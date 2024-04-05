Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.RU отметил благотворное влияние казахского певца на композитора Игоря Крутого.
Специалист считает, что артист стал музой для российского продюсера, который смог раскрыться в ином ампула. Бабичев сравнил эту историю с легендарным артистом Фредди Меркьюри и его работе с Монтсеррат Кабалье.
"Мы привыкли слышать творения Крутого в исполнении Аллегровой, Газманова, Леонтьева, Киркорова, но с Димашем он (Игорь Крутой) раскрылся как автор классических композиций", — пояснил музкритик.
Игорь Крутой смог раскрыться в непривычном для себя жанре и ответить на новый вызов в творчестве.
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