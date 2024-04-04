Мария Машкова: "Я не хочу играть плохих русских или проституток в Голливуде"

Открестившаяся от России Мария Машкова рассказала о трудностях жизни за бугром

0:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Екатерине Гордеевой Мария Машкова рассказала о своей карьере в Голливуде после того, как отказалась от России.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она поделилась своими страхами и опасениями, признавшись, что не хочет играть отрицательные образы, такие как плохие русские или проститутки.

Машкова также выразила готовность изменить свое направление карьеры, утверждая, что может стать медсестрой, если ее актерская карьера не принесет успеха.