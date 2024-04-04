Мария Машкова: "Я не хочу играть плохих русских или проституток в Голливуде"

В интервью Екатерине Гордеевой Мария Машкова рассказала о своей карьере в Голливуде после того, как отказалась от России.
Она поделилась своими страхами и опасениями, признавшись, что не хочет играть отрицательные образы, такие как плохие русские или проститутки.
Машкова также выразила готовность изменить свое направление карьеры, утверждая, что может стать медсестрой, если ее актерская карьера не принесет успеха.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.