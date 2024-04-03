Садальский призвал СК РФ проверить Виталия Бородина: с артистами бороться безопаснее

Станислав Садальский обрушился с критикой на Виталия Бородина, который ведёт борьбу с российскими артистами.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал Следственный комитет РФ начать проверку в отношении политического деятеля Виталия Бородина.
Садальского возмутило то, что Бородин нападает только на артистов, оставляя без внимания проблему коррупции в стране.
"Ну, согласитесь, с артистами бороться просто и безопаснее, чем с ворами и взяточниками", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский заступился за Аллу Пугачёву, которую по инициативе Виталия Бородина могли признать иностранным агентом.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.