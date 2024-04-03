Садальский призвал СК РФ проверить Виталия Бородина: с артистами бороться безопаснее

Садальский раскритиковал Бородина за нападки на артистов

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Станислав Садальский обрушился с критикой на Виталия Бородина, который ведёт борьбу с российскими артистами.

Фото: https://vk.com/stassadalsky by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" призвал Следственный комитет РФ начать проверку в отношении политического деятеля Виталия Бородина.

Садальского возмутило то, что Бородин нападает только на артистов, оставляя без внимания проблему коррупции в стране.

"Ну, согласитесь, с артистами бороться просто и безопаснее, чем с ворами и взяточниками", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский заступился за Аллу Пугачёву, которую по инициативе Виталия Бородина могли признать иностранным агентом.