Садальский о присвоении Алле Пугачёвой статуса иноагента: "За получение "вражеских" денежек"

Садальский замолвил слово о "бедной Алусе": статус нужно присваивать за деяния

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский объяснил, в каком случае, на его взгляд, следует присваивать артистам статус иностранного агента.

Фото: Инстаграм Аллы Пугачёвой

Звезда фильма "место встречи изменить нельзя" назвал Аллу Пугачёву бесконечно любимой. По его словам, имя Примадонны в последнее время сильно "треплют".

Он отметил, что призывают признать народную артистку СССР иностранным агентом те, у кого дети живут за границей с иностранным паспортом.

Свой пост Садальский озаглавил словами: "О бедной Алусе замолвите слово" по аналогии с фильмом "О бедном гусаре замолвите слово", в котором артист сыграл главную роль.

Садальский считает, что статус иностранного агента давно потерял юридический смысл.

"Это уже скорее враг власти. Статус нужно присваивать за деяния, а не за убеждения. За получение "вражеских" денежек, за реализацию "вражеских" замыслов. То, что некто не в восторге от наших чиновников любого уровня — не повод делать его иноагентом", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский объяснил, что на Аллу Пугачёву не боятся нападать, так как это безопасно, однако люди опасаются говорить о проблеме коррупции в стране.