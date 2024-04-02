Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов рассказал об алкоголизме покойной Либерж Кпадону

Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов отчитал друзей Либерж Кпадону: вы её останавливали?

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий "Дома-2" Андрей Черкасов пристыдил всех, кто скорбит по умершей участнице телестройки Либерж Кпадону. Он упрекнул подруг девушки в том, что они не пришли ей на помощь.

Фото: ВК-аккаунт Либерж Кпадону.

Черкасов припомнил всем огорчённым смертью Либерж, что они не помогали ей, когда девушка нуждалась в помощи.

"Когда Либерж годами гробила свое здоровье алкоголем, как вы ее останавливали?! Вы просто наблюдали", — отчитал друзей покойной Андрей.

Ведущему показалось странным то, что никто не заметил пропажи экс-участницы "Дома-2", которая страдала опухолью лёгкого.

Он призвал спасать людей вовремя, чтобы не плакать по ним на похоронах.