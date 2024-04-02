Собчак высказалась о новом наряде жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори

Ксения Собчак объяснила причину грусти супруги рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори.
Собчак опубликовала в своём Telegram-канале снимок модели Бьянки Цензори. На фото жена рэпера выглядит невесёлой.
На Бьянке надет комбинезон метллического цвета, который прикрывает все части её тела.
"Бьянка такая грустная, потому что слишком одетая?" — задалась вопросом Собчак.
Ранее Бьянку Цензори призвали наказать штрафом или лишением свободы за появление в общественных местах в непристойной виде. Жена Канье Уэста любит эпатировать публику своими откровенными образами.
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