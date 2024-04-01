Как сейчас выглядит 42-летняя Вера Брежнева, которая отказалась от косметики после развода с Меладзе

Певица Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в облегающем комбинезоне

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская исполнительница Вера Брежнева в своем блоге показала видео, на котором предстала в непривычном образе.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Веры Брежневой в Инстаграм is licensed under public domain

Она появилась перед камерой в черном облегающем комбинезоне, который подчеркивал ее фигуру. Она поддержала тренд на естественность, отказавшись от макияжа и не убрав бигуди.

Вера Брежнева в прошлом году сообщила о разводе с музыкальным продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. Называть причины расставания с мужчиной, которого увела из семьи, она не стала. Позднее артистка отметила, что это все было ее большой ошибкой.

Украинка воспитывает двоих дочерей — Соню и Сару — от разных мужей. В настоящее время подробности ее личной жизни не раскрываются.

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