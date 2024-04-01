Сергей Светлаков оказался должником

Юморист Сергей Светлаков задолжал Пенсионному Фонду 600 рублей

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Российский юморист Сергей Светлаков задолжал Пенсионному фонду России 600 рублей, в связи с чем против него подали два иска в суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Сообщается, что компания ООО "Студия Свердловск", принадлежащая артисту, не предоставила сведения о себе в ПФР и не перечислила часть дохода. Также предполагается, что некоторые сотрудники фирмы работали без регистрации, следовательно, на них не открывали лицевые счета. Теперь с компании требуют 600 рублей через суд.

Сергей Светлаков находился в концертном зале "Крокус" во время теракта, случившегося 22 марта. В беседе с журналистами он рассказал, что в какой-то момент выстрелы звучали рядом с ним, но благодаря помощи менеджера по имени София ему и его родным удалось спастись.

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