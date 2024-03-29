Юрий Стоянов: "Не играюсь с людьми, но становлюсь жертвой телефонных мошенников

Юрия Стоянова пытались развести на деньги

0:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Стоянов, известный по программе "Городок", в интервью Womanhit признался, что не любит разыгрывать людей в реальной жизни, но сам сталкивается с телефонными мошенниками.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Актер поделился случаем, когда пресек попытку мошенничества, представившись ровесником притеснителя. Сейчас Стоянов снимается в сериале "Артист с большой дороги", где играет обаятельного мошенника.