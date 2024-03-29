Сергей Жуков потерял права на самые популярные хиты группы "Руки вверх"

Жукову не удалось вернуть себе права на хиты "Руки вверх"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Жуков не сумел доказать в суде свои права на хиты группы "Руки вверх".

Фото: Инстаграм Сергея Жукова

Как сообщает Telegram-канал Леры Кудрявцевой, Сергею Жукову не удалось вернуть себе права на самые популярные хиты группы "Руки Вверх!". Жуков лишился таких песен, как "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие.

Права на хиты остались за продюсером Андеем Маликовым, который финансировал их производство в 90-х годах.

Жуков попытался вернуть себе права на хиты через суд только через двадцать лет. Суд объяснил артисту, что ему было известно о сложившихся правоотношениях, однако он десятилетиями их не оспаривал.

Ранее певец Сергей Жуков опубликовал фото своей большой семьи в полном составе.