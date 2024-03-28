Сергей Жуков показал свою огромную семью на одном фото

Певец Сергей Жуков опубликовал фото своей большой семьи в полном составе

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков поделился семейной фотографией и высказал свою жизнеутверждающую позицию.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова

Певец признал, что после трагических событий тяжело возвращаться к рутине. Он призвал подписчиков беречь себя. Артист отметил, что лучшее лекарство от всех бед заключается в любви к ближним.

"Цените каждую улыбку, каждое "почему", каждый каприз своего ребенка. Обнимайте любимых, прощайте мелочи, говорите, что любите. И любите. Себя, своих родных, своих соседей, своих друзей и просто прохожих", — написал Жуков в Инстаграм*.

Всего у Жукова пятеро детей. От первого брака у певца есть 22-летняя дочь Александра. В браке с Региной Бурд артист воспитывает четверых наследников: 15-летнюю дочь Нику, 13-летнего Энджел, 9-летнего Мирона и новорожденного сына Эвана.

Ранее сообщалось, что дети Сергея Жукова получили награду за отца.

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