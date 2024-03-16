Сын и дочь Сергея Жукова получили награду за отца: "Это такие эмоции"

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков послал своих детей получать за него награду.
Сергей Жуков опубликовал видео, на котором его дочь Ника и сын Энджел стоят с наградной статуэткой в руках. Наследники певца заявили, что безумно гордятся отцом.
"Тот самый день, когда дети получают награду за меня. Это такие эмоции, скажу я вам", — написал артист в своём Инстаграм*.
Дети Жукова получили за певца премию "Виктория" в номинации "Поп-группа года".
Ранее сообщалось, что дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус была уверена, что её мама является обладательницей кинопремии "Оскар".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.