Сын и дочь Сергея Жукова получили награду за отца: "Это такие эмоции"

Дети Сергея Жукова получили награду за отца

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков послал своих детей получать за него награду.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова

Сергей Жуков опубликовал видео, на котором его дочь Ника и сын Энджел стоят с наградной статуэткой в руках. Наследники певца заявили, что безумно гордятся отцом.

"Тот самый день, когда дети получают награду за меня. Это такие эмоции, скажу я вам", — написал артист в своём Инстаграм*.

Дети Жукова получили за певца премию "Виктория" в номинации "Поп-группа года".

Ранее сообщалось, что дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус была уверена, что её мама является обладательницей кинопремии "Оскар".

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